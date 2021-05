Associées contre notre ex

Olivia sort avec Anderson et semble très amoureuse. A l’aube de leur premier anniversaire, alors qu’elle s’imagine qu’il va la demander en mariage, il la quitte. En plein chagrin d’amour, elle se laisse aller et ne veut rien faire, jusqu’à ce que Tyler, son associé et ami, lui donne le nom d’un site sur lequel on peut vérifier si on a été trompé. Elle y fait connaissance de deux anciennes conquêtes d’Anderson et elles décident toutes les trois de se venger de lui. Mais plus elles essaient, plus leurs tentatives se soldent par des échecs cuisants. Jusqu’à ce qu’Olivia se tourne vers Carter, un associé d’Anderson, dont elle va se servir avant d’en tomber amoureuse. Mais leur vengeance effectuée, les filles se rendent compte que ça n’a pas changé grand-chose, à part la belle amitié qui s’est installée entre elles trois.