A Denver, John Seger, inspecteur du comité de sécurité des transports, et sa femme Megan mènent une vie tranquille avec Grace, la fille de John, et Chance, le jeune fils de Megan. De leur côté, Beau, un jeune policier, et sa femme Jane attendent la naissance de leur premier enfant. Alors que la vie suit son cours, ces hommes et ces femmes vont être pris au cœur d'une terrible catastrophe nucléaire, qui menace de détruire la ville de Denver.