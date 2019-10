Attirance interdite

Cathy Earnshaw est une jeune lycéenne qui fait partie de la jeunesse dorée des Heights, à Los Angeles. Très perturbée par la découverte du cadavre de sa mère qui s’est suicidée, elle se retrouve isolée de ses amis après être sortie avec le petit copain da sa fidèle amie, Ellen Dean, qui ne le lui pardonne pas sa trahison. Seul Eddie Linton, très amoureux, reste proche d’elle. Cathy est seule entre un frère drogué et violent et un père qui ne vit que dans le souvenir de sa femme. Ce dernier décide de recueillir Heath, le fils d’une de ses employés, dont toute la famille vient d’être expulsée. Cathy et Heath se connaissent depuis dix ans. Une relation passionnée commence, mais Heath refuse de s’intégrer au milieu aisé de Cathy et enchaîne bagarres et incidents violents.