Au-delà de l'espoir

Inspiré de l'histoire vraie d'une institutrice américaine, l'histoire relate la vie de Stacey Bess qui obtient sa première affectation de professeure. Au lieu d'un poste calme dans une école de banlieue, l'enseignante se retrouve à la tête d'une classe improvisée dans un refuge de sans-abris. Luttant contre ses peurs et ses préjugés, elle va s'intéresser peu à peu à la vie de ses élèves défavorisés. La jeune femme découvre alors un groupe d'enfants et de parents en grand besoin d'amour et d'espérance.