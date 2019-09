Aussi dangereux que séduisant

Nicole, qui vit seule avec son fils Connor, rencontre Jonathan, un séduisant professeur de littérature à l'université. Il a perdu sa femme un an plus tôt. Ils entament une histoire, Jonathan s'installe rapidement chez Nicole et il commence à montrer son vrai visage par petites touches. Jonathan insiste pour que Nicole lui présente un éditeur, dans l'espoir de publier sa thèse sur Edgar Allan Poe. Elle découvre dans ses affaires la dissertation signée d'un certain Carl Holden.