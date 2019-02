L'équipe du service du courrier égaré trouve une lettre à moitié carbonisée. Ils finissent par trouver qu'elle est adressée à Phoebe, la fille d'une lieutenant de l'armée qui a disparu en mission en Afghanistan. Cela fait deux ans que Phoebe n'a plus de nouvelles de sa mère et que les rumeurs de désertions courent à son sujet. Nos amis espèrent que cette lettre apportera les réponses que Phoebe et son grand-père attendent...