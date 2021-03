Baby-blues mortel

Natalie et Ryan viennent d’emménager dans une nouvelle ville avec leur nouveau-né. Le changement de vie est difficile. Natalie est en pleine déprime après la naissance du bébé. Elle décide de reprendre le jogging avec sa petite fille grâce à une poussette adaptée à cette activité. La reprise est difficile et après une côte particulièrement rude, elle fait une pause. Hélas, des enfants la bousculent et la poussette redescend la pente à vive allure en direction d’un plan d’eau. Natalie court pour tenter de rattraper la poussette. Heureusement, une jeune femme réussit à l’arrêter juste à temps. Elle s’appelle Grace et elle est également maman d’un jeune Thomas. Les deux femmes se lient d’amitié et Grace lui présente son cercle d’amies, toutes jeunes mamans. Natalie s’intègre facilement. Ryan propose alors à Natalie de toutes les convier à un barbecue. La fête bat son plein quand Natalie surprend Roz et Tony, le mari de Maria, en pleine conversation. La jeune femme est convaincue qu’ils sont amants. En parallèle, elle reçoit d’étranges messages qui la mettent en garde contre Grace, qui s’appellerait en fait Rachel. Puis elle apprend que ce n’est pas avec Roz que Tony trompe sa femme, mais avec Grace ! Natalie s’interroge. Qui est vraiment Grace ?