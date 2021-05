Baby-blues mortel

Natalie et Ryan viennent d’emménager dans une nouvelle ville avec leur nouveau-né. Le changement de vie est difficile. Natalie est en pleine déprime après la naissance du bébé. Elle décide de reprendre le jogging avec sa petite fille grâce à une poussette adaptée à cette activité. La reprise est difficile et après une côte particulièrement rude, elle fait une pause. Hélas, des enfants la bousculent et la poussette redescend la pente à vive allure en direction d’un plan d’eau. Natalie court pour tenter de rattraper la poussette. Heureusement, une jeune femme réussit à l’arrêter juste à temps. Elle s’appelle Grace et elle est également maman d’un jeune Thomas...