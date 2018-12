La ballerine de Noël

Passionnée de danse classique depuis son plus jeune âge, Lily rêve de devenir danseuse professionnelle depuis toujours. Elle espère pouvoir, un jour, interpréter le rôle de la fée Dragée dans Casse-noisette. Suite à un concours régional, une place lui est proposée au sein du New York Ballet. Seule Beth, sa grande sœur et son plus grand soutien, parvient à convaincre leur mère de la laisser partir. Après plusieurs années à travailler dur et faire partie du corps de ballet, le directeur de la compagnie lui propose enfin d’interpréter le rôle de ses rêves en compagnie de son petit ami, Mark, dans le rôle du prince avec lequel elle vit une histoire sans nuage. Mais le soir de la première, Lily reçoit un appel de sa mère lui apprenant la mort de sa sœur et de son mari dans un accident de voiture. Seule sa petite nièce, Sadie, a survécu. Dévastée, elle veut malgré tout danser pour honorer la mémoire de sa sœur, mais Mark s’interpose et c’est la fin de leur histoire. Huit ans plus tard, Lily a abandonné la danse, mais sa nièce est devenue une jeune ballerine très prometteuse, comme elle à son âge. Elle se voit proposer un rôle au sein du Philadelphia Ballet pour la saison.