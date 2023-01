Beauté tragique

Lilly Abrams est une assistante médicale bien dans sa peau, attentive à son apparence et qui cherche l’amour. Elle a eu le malheur, dans ses recherches, de sortir un soir avec Spencer, qui la harcèle depuis. Un jour, il la suit et s’attaque à son copain Jason, qu’il tue, et laisse sur la joue de Lilly une énorme cicatrice. Au cours de la bagarre, Lilly l’a poussé et il est mort en tombant du balcon. Des mois après l’agression, Lilly n’est plus la même. Elle souffre de stress post-traumatique, a changé de ville et se fait appeler Stella. Sa psychothérapeute lui prescrit un traitement fort pour anéantir les hallucinations paranoïaques dans lesquelles Lilly / Stella croit apercevoir Spencer. Stella va se faire enlever sa cicatrice par un chirurgien esthétique renommé, Michael Marlowe, qui l’engage ensuite dans sa clinique. Elle retrouve goût à la vie en retravaillant et notamment en s’occupant d’un patient, grand brûlé, du nom de Joshua. Mais des évènements tragiques se succèdent étrangement depuis son arrivée.