La belle de Noël

A quelques jours de Noël, Isabella Everhart, surnommé « Belle », est envoyée par son père Rex dans un magnifique domaine pour procéder à l’inventaire et l’estimation de tous les biens destinés à la vente qui doit impérativement avoir lieu avant le 25 décembre. Hunter Lowell, le propriétaire des lieux lui réserve un accueil glacial. En effet, le riche héritier, hanté par de douloureux souvenirs, est taciturne et se laisse parfois emporté par la colère. En revanche, son chien appelé « La Bête », réputé pour être grognon, se montre soudain doux et câlin au contact de la jeune femme. Passionnée par les livres rares et anciens, Belle est fascinée par les précieux ouvrages que contient la bibliothèque et se met vite au travail. Pendant ce temps, Angie - gouvernante d’Hunter et régisseuse du domaine - se plaint de ne pas trouver de salle pour que la municipalité puisse organiser le bal de Noël comme elle le fait chaque année et craint que la fête ne soit annulée. Au fil des jours, la glace se brise entre les deux jeunes gens qui finissent par tomber sous le charme l’un de l’autre. Finalement, sur les conseils de Belle, Hunter accepte de retarder son départ et d’organiser le bal de Noël dans la grange anciennement aménagée à cet effet par sa grand-mère. Ravie, Belle invite son père. Rex arrive, accompagné de Tony, un ami d’enfance de sa fille qui affirme être amoureux d’elle et déclare à Hunter qu’il est son petit ami et que Belle ne s’intéresse qu’à la bibliothèque. Déçu et croyant que Belle lui a menti, Hunter accepte l’offre d’achat que lui a faite Tony. Heureusement, Angie et Rex rétablissent la vérité. Hunter demande alors à Belle de l’épouser et de vivre au domaine avec lui. Le mariage aura lieu un an plus tard, la veille de Noël.