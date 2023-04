Bienvenue à la maison...

Avant de partir en vacances avec son mari, Kyle, et sa fille, Amy, Sarah Lawrence confie sa maison à Rebecca, une jeune femme en apparence dévouée et pleine d’énergie, dont le métier est de garder les domiciles et les animaux de compagnie en l’absence de leurs propriétaires. Rongés par le souvenir de leur fille aînée, Lauren, morte noyée dans le lac qui jouxte leur maison de vacances, Sarah et Kyle décident d’écourter leur séjour. A leur retour, Sarah propose à Rebecca de l’héberger, le temps de trouver un nouvel emploi. La jeune femme s’investit et se dépense sans compter pour paraître attachante et se rendre indispensable. Mais Amy se pose des questions sur le comportement de la jeune femme. Alertée par les confidences d’une voisine et d’une commerçante, elle décide de mener une enquête. Ses recherches confirment ses soupçons...