Bleu d'enfer 2, le récif  

A Hawaii, dans un décor paradisiaque, Sebastian et Dani se sont mariés. Les deux plongeurs professionnels sont endettés mais ils comptent bien se refaire grâce à leur prochaine mission. Azra et Carlton, deux inconnus, leur proposent une expédition un peu particulière : le couple doit rechercher et remonter de l'eau le trésor englouti de Christophe Colomb. La banale entreprise d'investigations sous-marines de Sebastian et Dani se transforme rapidement en un épisode des plus rocambolesques, où leurs vies vont être menacées...