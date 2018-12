Le bonheur au pied du sapin

Quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, alors qu'elle s'attendait à obtenir une promotion, Elise MacReynolds se fait licencier et son petit ami rompt avec elle. Sans emploi, cette charmante responsable de marketing qui déteste Noël, finit par accepter à contrecœur de vendre des sapins provenant de la ferme arboricole de ses parents. Lors de cette expérience mouvementée, riche en surprises et rebondissements, la jeune femme retrouvera l'amour et se réconciliera avec les traditions de Noël...