Bonne fête maman !

Laura, une mère au foyer, ne supporte plus de voir ses deux enfants et son mari, Michael, la considérer comme la femme de ménage de la maison. Le jour de la fête des mères, Trish, sa meilleure amie, qui est sortie comme elle d'une école d'architecture, lui propose de passer un week-end entre filles. Laura retrouve à cette occasion son sourire et ses rêves de jeune filles. Parrallèlement, son absence fait prendre conscience à son mari et à ses enfants que Laura est très importante pour eux, et pas comme femme de ménage. Ils se prennent en main, nettoient et rangent la maison pour la rendre impeccable. Au cours du week-end, dans un hôtel de luxe construit par Trish, Laura rencontre le propriétaire qui l'encourage à redevenir architecte.