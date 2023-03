Brisée par mon ex

Abby Johnson, une photographe de mode, est harcelée par son ex-fiancé, Richard. Afin de lui échapper, elle décide de quitter la ville et de partir quelques temps au milieu de nulle part. Là-bas, elle rencontre Logan et tombe sous son charme. Malheureusement, elle se sent toujours épiée, malgré la police qui lui assure qu'elle se fait des idées. Abby se retrouve à devoir enquêter elle-même...