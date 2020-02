Briseuse de couple

Brandon vit et travaille dans la publicité à New York. Il est nommé directeur de création au siège de l’agence, à Portland. Il va devoir vivre à distance sa relation avec Jensyn, sa petite amie. Il est accueilli à bras ouverts par Simone, la responsable du service juridique qui a jeté son dévolu sur lui. Elle lui propose de l’héberger en attendant qu’il trouve un logement. Cette dernière met tout en œuvre pour le séparer de Jensyn, n’hésitant pas à usurper l’identité des deux amoureux sur internet pour leur envoyer des messages de rupture à partir de nouvelles adresses mail. Bouleversé d’être rejeté par Jensyn, Brandon noie son chagrin dans un bar et cède aux avances de Simone, qui devient vite possessive et critique vis-à-vis de son nouveau compagnon.