Brittany Murphy : La mort suspecte d'une star

Issue d’un milieu populaire, Brittany Murphy est une jeune collégienne qui vit seule avec sa mère dans le New Jersey et rêve de devenir actrice. Bien qu’elle parvienne à tourner de nombreuses publicités dés l’âge de quatorze ans, elle veut autre chose et convainc sa mère de déménager à Los Angeles, là où tout se passe. Après quelques mois de galère, elle est enfin engagée dans une sitcom. De fil en aiguille, elle décroche son premier rôle au cinéma. Après quelques petits rôles, elle obtient un premier rôle avec Michael Douglas, puis Ashton Kutcher avec qui elle a une aventure, Eminem… Elle est, enfin, connue et reconnue, mais découvre également tout l’intérêt pervers que la presse people a pour elle. Alors qu’elle fait un simple malaise, tout le web la soupçonne d’être une toxicomane. Bien que ces bruits finissent par se tasser, elle conserve vis-à-vis de la presse une terrible méfiance, virant vite à la paranoïa. Alors que sa carrière reprend son cours, sa mère tombe malade et Brittany décide donc de tout arrêter pour s’occuper d’elle. Refusant totalement de justifier son silence, elle finit par ne plus travailler du tout et sombre, peu à peu, dans la dépression. Bien qu’elle tombe amoureuse et épouse un producteur, Simon Monjack, qui lui promet de relancer sa carrière, elle ne parvient pas à remonter la pente et la presse people ne perd pas une occasion de ternir son image. A sa dépression et sa paranoïa s’ajoutent des problèmes de santé chroniques qui la pousse à une consommation excessive de médicaments en tout genre. Elle décède en 2009 à l’âge de trente-deux ans. Son mari mourra cinq mois plus tard dans les mêmes circonstances laissant planer des soupçons de meurtre au-dessus de cette histoire tragique.