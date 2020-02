Allie, une adolescente sérieuse, travaille sans relâche pour son équipe d'athlétisme au lycée et au restaurant de sa mère. Sa seule petite liberté réside en sa relation secrète avec un homme plus âgé, donc elle sait peu de choses. Tout s'effondre le jour où elle est enlevée par deux jeunes femmes mystérieuses, qui vont se révéler être la femme de son amant et la petite sœur de celle-ci.