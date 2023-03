Carly, 16 ans, enlevée et vendue

Anne-Lise est une jeune mère célibataire qui vient dêtre nommée juge. Après une dispute avec sa fille Carly, âgée de 16 ans, celle-ci décide de fuguer. Anne-Lise s'inquiète rapidement car contrairement à ses habitudes, Carly ne rentre pas, ni le soir, ni le lendemain. Carly a, en réalité, été enlevée par John Gallant et son équipe, Chelsea et Edwards. Gallant, sous couverture de sa société d'import-export et de son foyer pour jeunes en difficulté, est à la tête d'un réseau de traite de jeunes filles, qu'il "vend" sur internet à de riches étrangers avant de les expédier dans ses containers. Anne-Lise demande de l'aide à Sutton, un lieutenant de police avec qui elle a eu une relation. A la tête de l'enquête sur les trafiquants d'êtres humains, celui-ci refuse de partager ses informations. Il lui cache la vérité et tente de la rassurer en lui rappelant que sa fille a déjà fugué. Anne-Lise décide donc de mener sa propre investigation...