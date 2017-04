Catastrophe en plein ciel  

Kate Parks, rentre chez elle à Long Beach après avoir effectué la tournée promotionnelle de son livre, un best-seller, où elle raconte la mort de son mari, pilote militaire, dans un crash un an plus tôt. Ce livre est source de tension entre elle et sa fille de quinze ans, Samantha. Celle-ci lui reprochant de ne plus lui accorder assez de temps. A l’aéroport de Chicago où elle vient de rater sa correspondance suite à un bug informatique de la compagnie aérienne, elle fait la connaissance de Jake, qui en est l’un des directeurs.