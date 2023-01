Ce n'est pas ta fille

Liza, Bob et leur fille May mènent une vie de famille parfaite, jusqu'au jour où Bob commence à recevoir de mystérieux messages anonymes, le menaçant de faire éclater la vérité au sujet de leur fille s'il ne lui verse pas une somme d'argent conséquente. Il soupçonne aussitôt Jill Taylor, la mère biologique de May, qui lui a secrètement confié l'enfant il y a près de vingt ans, suite à une fausse couche de Liza. Mais au lieu de céder à son chantage, Bob décide de tout avouer de lui-même à sa femme. May les entend se disputer et découvre à son tour la vérité sur ses origines. Elle s'enfuit de la maison et ne tarde pas à se faire enlever. Lorsque Jill est retrouvée morte, peu de temps après, le couple comprend alors que le ravisseur est en réalité la grande sœur de celle-ci, Véra, une ancienne détenue fauchée et particulièrement revancharde.