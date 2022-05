Ce qu'Alice ne vous dit pas

John Logan est veuf depuis peu de temps. Il vit avec ses deux filles, Chelsea et Sophie. Depuis le décès de leur mère, Jillian, l’ancienne meilleure amie de cette dernière, veille jalousement sur eux trois. Une nouvelle voisine, Alice King, s’installe en face des Logan. John et elle sympathisent et finissent par se fréquenter. Chelsea la prend tout de suite en grippe. Des événements inquiétants ont lieu depuis l’arrivée d’Alice dans le voisinage. Avec l’aide de Jillian, Chelsea apprend qu’Alice ment sur son identité et sur son passé. Elle décide d’alerter son père, mais celui-ci est déjà au courant de tout. En réalité, Alice fuit un ex-mari violent. Un beau jour, celui-ci est retrouvé mort. La police la suspecte immédiatement. John prend alors ses distances avec la jeune femme pour protéger ses deux filles.