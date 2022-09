Ce qu'il faut savoir sur l'amour - Partie 2

Carina vit en couple depuis plus de cinq ans avec Tom, un jeune avocat brillant. Rédactrice pour un magazine en ligne, elle gère seule la rubrique "Amour et romance" jusqu’à l’arrivée de Liam, un nouveau rédacteur avec lequel elle doit collaborer. Carina adore son travail et ne ménage pas sa peine. Liam semble penser que la tâche sera facile, mais il se trompe. Alors que Carina était persuadée que Tom allait la demander en mariage, ce dernier rompt avec elle. Elle ne comprend pas comment elle a pu être aussi aveugle. Liam lui propose son aide pour reconquérir Tom. Son plan fonctionne. Tom souhaite se remettre avec Carina mais entre-temps, celle-ci a développé des sentiments pour Liam.