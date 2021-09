Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants (avec Julie Benz (Dexter/Buffy))

Celeste, mère célibataire de deux grandes filles, fait la connaissance de Steven Beard, un riche veuf qui ne demande qu’à prendre soin d’elle et de ses enfants. Le conte de fées tourne court quand, après leur mariage, Steven est assassiné par Tracey, une amie de Celeste, qui souffre de troubles psychologiques et semble être tombée amoureuse de Celeste… Mais l’enquête va prouver que la réalité est plus complexe qu’elle en a l’air.