Chapeau bas père Noël !

Mia est une jeune mère veuve. Son fils Scotty est dans un fauteuil roulant à la suite d'un accident. Mia travaille dans une boutique qui vend des chapeaux de Noël, mais la crise rend l'avenir de la boutique incertain. Le fils du dirigeant de la compagnie, Nick, arrive de New-York pour redresser la situation financière de l'entreprise. Deux mondes se rencontrent alors et un jeu d'attirance-répulsion se met en place. C'est Scotty qui permet de faire le lien entre Nick et Mia et la magie de Noël opère pour résoudre leurs difficultés.