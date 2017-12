Sous le charme de Noël

Jenna, une jeune femme d’une trentaine d’années qui sort d’une aventure amoureuse compliquée, travaille depuis deux ans pour Mia Montgomery, patronne du très influent magazine de mode "Trend Fashion". Bien qu’elle se donne à 100% dans son travail d’assistante, Jenna rêve de devenir styliste et dessine tous les jours des tenues sans en parler à personne. Puis, débarque sans prévenir le frère de Mia, Cooper, noceur notoire, qui a décidé, en tant que coactionnaire de Trend, d’assumer sa part de responsabilité et de travailler pour la société familiale. Sachant bien qu’il ne vient là que pour s’amuser, Mia ne l’entend pas de cette oreille et charge Jenna, travailleuse hors paire, de le dégoûter de ce travail. Malheureusement pour elle, l’effet est totalement inverse : Cooper tombe amoureux de Jenna, se passionne pour tout le travail accompli par Mia et s’investit pleinement dans la société. Jenna, qui a peur de revivre une déception amoureuse, refuse les avances de Cooper bien qu’elle aussi commence à tomber sous le charme.