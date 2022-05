Chassez l’amour, il revient au galop

Samantha est une jeune et talentueuse journaliste installée à New York. Quand la rédactrice en chef de son magazine lui demande d’écrire un article dans lequel elle pourrait profondément exprimer ce qu’elle est, Samantha lui propose de couvrir les Championnats régionaux de saut d’obstacle, qui auront lieu dans le haras de ses parents. De retour chez elle, Samantha se retrouve aux prises avec son passé. Son passé de cavalière de compétition d’abord, mais aussi son passé incarné par son ex-mari, Luc, qui est devenu l’entraîneur de son père en vue des championnats. Quand son père se blesse et doit renoncer à concourir, Samantha décide de remettre le pied à l’étrier et de reprendre les rênes de sa vie, avec l’aide de toute sa famille et de Luc, qu’elle n’avait en réalité jamais cessé d’aimer.