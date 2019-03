Le choix du coeur

Il y a un an à peine, Donavan avait tout pour être heureuse : un café apprécié des clients dans une petite ville balnéaire agréable, le petit ami idéal avec qui elle devait se marier et beaucoup d’amis formidables. Mais depuis que son petit ami est parti à Chicago et que les dettes s’accumulent, Donovan ne sait comment faire pour trouver une solution. De plus, le nouveau banquier qui s’occupe de son dossier menace de saisir son café. Ben, un jeune dramaturge en panne d’inspiration, arrive alors dans son établissement...