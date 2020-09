Coach en mariage et... amoureuse

Nick et Molly vont se marier, mais à cause d’un malentendu, la date qu’ils avaient convenu avec le loueur de la salle de réception, leur échappe et ils n’ont plus que six semaines pour organiser le mariage de leur rêve. Les choses se compliquent encore plus quand Steven, qui a planté Molly devant l’autel, revient dans sa vie avec une offre qu’elle pourrait difficilement refuser.