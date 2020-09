Coach en mariage et... célibataire !

Molly, prof de gym et coach pour futurs mariées, est célibaire depuis que son fiancé l’ a laissé tomber juste avant leur mariage, deux ans plus tôt. Lors d’un mariage, elle fait la connaissance de Nick, un photographe sympatique et drôle, avec qui le courant passe tout de suite. Elle est persuadée d’ avoir fait LA rencontre qu’ elle attendait. Quelques jours plus tard, Jenna, une des participantes à son nouveau coaching-mariage lui présente son fiancé et mauvaise surprise pour Molly, il s’agit de Nick. Daniel, le patron de la sall de gym, l’ embauche pour photographier les lieux , Molly le voit donc régulièrement mais reste très professionnelle. Il ne semble pas très heureux avec sa fiancée dont l’ objectif est d’avoir « le plus beau mariage du monde » . C’est une obsession pour elle, elle veut que son mariage soit encore plus parfait que celui de sa sœur – elle n’ hésitera pas a « voler » la seule robe de mariée qui lui plaisait mais qui était déjà vendue -. Ce comportement agace profondément Nick qui voit ce qui motive sa future femme qui veut aussi le transformer en homme d’ affaires, lui qui est passionnée par la photo. Après plusieurs discussions et deux séances en commun au coaching de Molly, sur les conseils de cette dernière Nick propose à Jenna qu’ ils fassent une pause et réfléchissent à ce qu’ elles veulent vraiment. Jenna se rend compte de la personne qu’ elle est devenue, et après une conversation sereine avec Nick, ils décident de rompre. Lors du mariage de Lisa, la petite sœur de Molly, Nick apparaît en pleine céremonie, invite Molly à danser pendant la réception et libres tous les deux ils s’ embrassent enfin