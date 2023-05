Coachée par une psychopathe

Frustrée tant affectivement que professionnellement, Kristin Adams se voit prendre la place dans l'agence de relations publiques où elle est consultante junior. Voyant cela, sa sœur, Sara, lui conseille de prendre une coach de vie. Kristin trouve bientôt la perle rare : Ashley Thomas. La flamboyante coach lui fait regagner confiance en elle-même et Kristin trouve un meilleur travail dans une autre agence. Cependant, Ashley se fait de plus en plus intrusive pour culminer par "l'élimination des influences toxiques" dont Sara fait les frais.