Le coeur d'un autre

Jill, une femme d'un certain âge, est la mère d'une charmante jeune fille, Amanda, dont elle est très proche. Malheureusement, elle souffre d'une défaillance cardiaque qui la prive de toute autonomie. Lorsqu'elle bénéficie d'une greffe du cœur, c'est un nouveau départ pour elle. Enfin prête à croquer la vie à pleines dents, Jill essaie de rattraper le temps perdu mais c'est une femme différente que découvre sa fille. Plus exubérante et perturbée par d'étranges cauchemars, Jill apparaît comme une étrangère aux yeux d'Amanda qui finit par la trouver envahissante. Consciente de la distance qui s'installe entre elle et sa fille, Jill part en quête de réponses et décide de rencontrer la famille du jeune donneur.