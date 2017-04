Au coeur de la famille  

Smith Mountain Lake, une petite ville de Virginie en bordure de lac, est une chaleureuse communauté où l’on peut rencontrer quelques personnes excentriques, convaincues qu’un monstre lacustre hante les profondeurs du lac. Sara et Lily y ont grandi. Sans explication, Sara s’est éloignée de sa famille et vit désormais à Los Angeles où elle est avocate. Sa sœur, Lily, une artiste, enseigne le dessin dans une école de la région et vit avec leurs parents, Vivian et Ray, jusqu’au jour où ce dernier trouve la mort dans un accident. Sara revient quelques jours à Smith Mountain Lake pour ses obsèques et pour régler sa succession. Ces journées seront remplies de larmes, mais aussi de joies, grâce à la bienveillance de l’esprit de Ray, qui fera comprendre à Vivian et ses deux filles qu’elles sont indéfectiblement liées à cette communauté.