Confessions d'une star

Morgan Carter est une jeune star de Hollywood qui se livre à tous les excès... jusqu’au jour où elle perd connaissance à la sortie d’un club. Sa mère et son agent décident alors de l’envoyer au fin fond de l’Indiana, chez Trudy, une amie de la famille. Elle doit poursuivre sa cure de désintoxication et s'éloigner des multiples tentations d'Hollywood. Pour Morgan, qui se fait désormais appeler Claudia, une nouvelle vie commence. Son défi est de rester sobre et de mener la vie d’une adolescente ordinaire.