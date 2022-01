Confessions d'une ado diabolique

Trois amies, Maddie, Kelly et Ava se mettent en tête de détruire la réputation de la garce la plus populaire du lycée : Sasha Curtis. Elles la harcèlent sur les réseaux sociaux et vont jusqu'à la défier de marcher les yeux fermés en longeant le bord d'une falaise. Alors qu'elles se filmaient en train de faire le défi, Ava fait une chute mortelle. Kelly, une fille un peu dérangée qui vient de tuer son père adoptif, force Maddie à couvrir l'accident. Maddie accepte, mais quand elle elle découvre que Kelly fait tout pour accuser Sasha du meurtre, elle décide de rétablir la vérité.