Coup de foudre à l'anglaise

Américaine et professeure de littérature à l’université, Joss se rend en Angleterre pour visiter la ferme dans laquelle sa défunte mère a grandi et tenter d’y écrire un article de recherche nécessaire à sa titularisation. Là-bas, elle fait la connaissance de Daniel, jeune père célibataire et gérant de la ferme. Avec lui, elle va apprendre à se laisser aller et à renouer avec la vie.