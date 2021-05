Coup de foudre avant l'heure

Trish tient une pâtisserie, le Cupcake Palace, avec ses deux employées Katie et Piper. Elle se prépare au grand concours annuel de cupcakes, doté pour la première fois, d'une récompense de trente mille dollars. L'enjeu est important pour elle car elle souhaite ouvrir un deuxième magasin. Sa sœur, Chloe, insiste pour qu'elle rencontre Adam, un ami de son mari et organise un rendez-vous matinal dans un restaurant, le lendemain du passage à l'heure d'été. Mais dans la nuit, le téléphone de Trish subit un court-circuit. La jeune femme se réveille en retard et lorsqu'elle arrive au restaurant, Adam, lassé de l'attendre, est parti. Cependant, un autre homme correspond à la description que lui a fait Chloe. Tout naturellement, Trish engage la conversation avec lui et ce dernier ne trouve pas l'occasion de la détromper sur son identité. Ils passent la journée ensemble et se découvrent des complicités. Plus tard, Trish apprend qu'il s'appelle Parker, qu'il est pompier secouriste et malgré l'attirance qu'elle éprouve pour lui, elle refuse de donner suite en lui reprochant de ne pas lui avoir tout de suite dit la vérité. Par dépit, elle accepte de voir Adam, mais elle n'a aucune affinité avec le jeune avocat. Parker essaie de la reconquérir et lorsqu'il y est enfin parvenu, Trish découvre des photos qui lui laissent croire qu'il mène une double vie. Elle rompt à nouveau, mais elle découvre plus tard qu'elle l'a jugé sur des apparences et qu'elle s'est trompée. Elle cherche à renouer avec lui, mais cette fois il est trop tard. Six mois plus tard, le Cupcake Palace a gagné le premier prix, Trish a ouvert son deuxième magasin et le soir du passage à l'heure d'hiver, elle laisse tomber dans l'eau son téléphone. Elle se rend avec une heure d'avance au rendez-vous fixé par Chloe et rencontre de nouveau Parker.