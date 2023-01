Coup de foudre en talons aiguilles

Lauren est la petite-fille d’une grande rédactrice de mode. C’est une jeune femme très organisée, qui planifie soigneusement sa vie. Elle habite à Seattle depuis trois ans, mais elle déteste cette ville. Elle travaille dans un magazine de mode, mais elle est responsable du dressing et ne parvient pas à passer rédactrice. Déçue de n’avoir pas réussi à percer à Seattle au bout de trois ans, elle décide de tout quitter pour rentrer chez elle, à Scottsdale, afin de travailler dans la comptabilité avec ses parents. Mais le déménageur qui vient lui faire un devis a un charme fou et de plus, il semble tomber sous le sien… Il lui propose un pari : si d’ici son départ dans neuf jours il ne lui a pas fait découvrir trois aspects de Seattle qu’elle adore, il lui offrira son déménagement. De son côté, Rob coache, pendant son temps libre, une jeune équipe de base-ball qu’il aimerait emmener en championnat à un niveau sérieux. Mais pour ce faire, il faut de l’argent et leur sponsor potentiel les abandonne.