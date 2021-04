Coup de foudre et petits mensonges

Harper est professeur à mi-temps à l'Institut des Beaux-arts et donne des cours de peinture au Centre culturel. Elle a abandonné son rêve de devenir peintre suite à une mauvaise critique de sa première exposition, écrite par son ex. Elle voudrait maintenant passer à plein temps à l'Institut pour avoir des revenus stables et arrêter de cumuler les emplois. Pour cela, elle organise une exposition d'un artiste connu...