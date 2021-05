Coup de foudre pour le capitaine

Claire Richards vit à Willow Bay. Elle est professeure de biologie et passionnée par la nature. Elle est célibataire depuis qu’elle s’est séparée de Jason, qui est parti vivre dans un autre état pour son travail. Elle aide ses trois meilleures amies, Christine, Amber et Bridget, à préparer leurs mariages respectifs qui vont tous se dérouler le même mois. Elle a un premier contact avec Tom, un nouveau venu, et la rencontre est plutôt houleuse. Elle se rend compte par la suite que Tom est le nouveau Capitaine du Seagull, le bateau qui doit régulièrement les conduire, elle et ses étudiants, sur Blue Island, une île restée vierge et sauvage. Lors de leur arrivée sur Blue Island, ils tombent nez à nez avec un géomètre et comprennent que la mairie envisage de vendre l’île à un promoteur qui a pour projet d’y construire un hôtel. Au mariage d’Amber, Claire est troublée en croisant Jason, accompagné de sa nouvelle compagne. Tom est également présent et il invite Claire à danser. Ils finissent par se rapprocher. La mairie organise une présentation publique du projet d’hôtel sur Blue Island. Claire y assiste et découvre que Jason travaille pour le promoteur chargé de construire l’hôtel. Elle décide de mobiliser les habitants pour faire avorter le projet. Jason essaie de convaincre Tom de le soutenir, en lui expliquant que ce nouvel hôtel va doper le tourisme dans la baie et qu’il a tout à y gagner. Mais Tom préfère se ranger aux côtés de Claire. Ensemble ils arrivent à mobiliser les habitants et à enterrer le projet de vente. Lors du mariage de Christine, Jason avoue à Claire qu’il a encore des sentiments pour elle mais trop tard. Tom et Claire se marient.