Coup de foudre pour l'ennemi

Faye McArthy et Lydia Harper, fines pâtissières, étaient les meilleures amies du monde jusqu'à ce que Lydia, financée par son père, ouvre une pâtisserie sans intégrer Faye au projet. Faye le vivant comme une trahison, elles se quittent fâchées. Dix ans plus tard, elles ont chacune leur pâtisserie et sont en guerre ouverte. Chaque année, elles se retrouvent face-à-face dans la finale du grand concours de tarte à la citrouille, véritable institution pour les habitants de la ville. Cette année-là, Faye se blesse à la cheville, ce qui l’empêche de participer à la compétition. Elle passe ainsi le relais à sa fille Casey, diplômée d’école de commerce et gérante de la pâtisserie. Lydia décide de passer le flambeau à son fils Sam, cuisinier aguerri, afin de faire passer la rivalité à la génération suivante. Seulement, les deux jeunes gens ont bien du mal à se faire la guerre : le rêve de Sam est d’ouvrir un restaurant et Casey doit apprendre à cuisiner pour le concours. Ils décident alors de s'entraider...