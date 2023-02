Coup de foudre sous la neige

Cara, rédactrice dans un magazine à la rubrique "Relations sentimentales", décide de partir se changer les idées à Clara Lake, une station de sports d'hiver avec son amie, Megan. Cette escapage doit, en effet, lui permettre d'y voir plus clair concernant son futur professionnel et personnel. Arrivées sur place, les deux jeunes femmes réalisent qu'elles ont réservé le même chalet que deux autres touristes, Ben et Sean. L'établissement étant complet, tous les quatre vont devoir partager le même chalet durant le week-end.