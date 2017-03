Coupable Innocence  

Le cadavre d’une jeune femme est retrouvé dans un étang de la petite ville d’Innocence par Caroline Waverly, une célèbre violoniste venue se ressourcer dans la maison que sa grand-mère lui a léguée. Elle découvre que ce corps n’est pas le premier retrouvé dans son étang et qu’une jeune femme a été tuée dans les mêmes conditions une semaine auparavant. Les soupçons se portent bientôt sur Tucker Longstreet, qui était le dernier amant de ces deux femmes avant leur mort. Tucker est beau, riche et a tout pour lui. Caroline ne croit pas en sa culpabilité et pense qu’il y a autre chose derrière ces meurtres. Une chose est certaine : un tueur en série rôde et Burke, le shérif du comté, et l’agent Matthew Burns du FBI feront tout pour le trouver.