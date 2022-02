Couronne mortelle pour la reine de la promo

Isabelle Wagner et Rob Taylor ont été élus reine et roi de leur bal de promotion. Mais Andrea, l’amie d’Isabelle, les accuse d’avoir truqué les votes et veut s’emparer de la couronne. Elle monte sur scène pour s’en prendre à Isabelle. Comme elle se défend, Isabelle fait involontairement tomber son amie de la scène. La chute est mauvaise… Vingt ans plus tard, Sierra, la fille d’Isabelle et Rob, est à quelques jours de son bal de promotion. Elle a toutes les chances d’être élue reine. Isabelle tient un magasin de fleurs à succès et Rob est devenu romancier. Même s’il voyage beaucoup pour la tournée de son dernier livre, il s’engage à être rentré pour le jour du bal de sa fille. De son côté, Andrea apprend que son mari la trompe et qu’il demande le divorce. De rage, elle le tue et fait passer sa mort pour un accident. Ce nouveau tournant dans sa vie lui donne envie de renouer avec Isabelle, loin d’avoir les meilleures intentions envers son ancienne amie.