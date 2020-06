Croquer la pomme d'amour

Megan Quinn rêve de devenir architecte mais travaille comme chargée des relations clientèle pour un promoteur immobilier. Son patron ne parvient pas à lancer son nouveau chantier qui doit voir le jour dans sa ville natale à cause d'une femme, Frances Figgins, qui refuse de lui vendre son terrain. Megan doit alors aller à Cedarvale pour essayer de convaincre Frances qu’elle connaît depuis son enfance. Si elle réussit, elle aura une promotion et pourra intégrer l’équipe d’architecture... La jeune femme va-t-elle réussir à convaincre Frances et obtenir le travail de ses rêves ?