Croquer la pomme d'amour

Megan Quinn rêve de devenir architecte mais travaille comme chargée des relations clientèle pour un promoteur immobilier. Son patron ne parvient pas à lancer son nouveau chantier qui doit voir le jour dans la ville natale de Megan car une dame refuse de lui vendre son terrain. Il demande donc à Megan d’aller à Cedarvale pour essayer de convaincre Frances Figgins qu’elle connaît depuis qu’elle est petite. Si elle réussit, elle aura une promotion et pourra intégrer l’équipe d’architecture. Alors qu’elle dîne avec son fiancé, un brillant avocat qui voudrait l’épouser, Megan apprend que son père s’est cassé la jambe et elle doit avancer son départ. Une fois à Cedarvale, Megan recroise la route de Joe Wainright, son amour de jeunesse, qui lui a brisé le cœur quand elle avait 18 ans. Aujourd’hui veuf, il élève seul sa fille Lily. Non seulement la tâche que lui a confiée son patron se révèle ardue, mais Megan doit aussi prêter main forte aux employés du café de son père. Elle se rapproche aussi de Joe, mais Philip compte bien se rappeler à son bon souvenir. Megan va-t-elle réussir à convaincre Frances et obtenir enfin le travail de ses rêves ?