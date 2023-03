Croqueuse d'hommes mariés

Sabrina, nageuse de haut niveau, a consacré sa vie à la natation. Elle vit avec sa mère et souffre de l’absence de son père qui les a abandonnées lorsqu’elle était enfant. Sabrina est très instable psychiquement. Elle a développé une véritable obsession pour les hommes plus âgés qu’elle, dont elle tombe amoureuse très facilement. Tandis qu’elle s’entraîne dans le but de participer aux Jeux Olympiques, Sabrina fait des avances à son entraîneur, monsieur Wallace, mais celui-ci se refuse à elle. Elle entre dans une colère noire et tente de le noyer. Elle est alors exclue de l’équipe nationale et est contrainte de renoncer à sa carrière de nageuse professionnelle.