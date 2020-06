Cruelles amitiés

Deux ans après la mort de sa sœur, Sarah est devenue une jeune étudiante rangée, en première année de faculté. Sa mère l'encourage à rejoindre la sororité dont elle a elle-même été membre. D'abord réticente, Sarah se laisse convaincre par Daisy, la dynamique et ambitieuse présidente. Sarah est séduite par les privilèges et les passe-droits que lui confère son statut de "psi-kappa", mais se plaint de l'emploi du temps frénétique imposé par Daisy, qui ne lui laisse que peu de temps pour voir son nouveau petit ami Liam et l'empêche même de travailler. Quand ses notes commencent à baisser, son professeur d'informatique la met en garde.