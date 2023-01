Dangereuse attirance

Kristen revient chez sa mère pour l'été après son année universitaire et découvre que cette dernière a loué son ancienne chambre à un homme à peine plus âgé qu'elle, Jake. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Elle se rend compte aussi que Moira, sa mère, entretient une relation avec Jake. Cependant, quelque chose chez lui la perturbe et assez vite elle le soupçonne, à raison, d'être coupable du meurtre d'une joggeuse qui a eu lieu près de chez eux. Elle en parle à son ami Mj et à son ex-petit ami, Ryan, devenu adjoint au shérif. Kristen mène l'enquête et trouve une goutte de sang sur une des chaussures de Jake, qu'elle donne à Ryan pour qu'il la fasse analyser...